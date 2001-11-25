Suivez l'actualité en continu avec Alvinet

Alvinet piste pour vous les articles publiés par un grand nombre de sources d'actualités.

L'actualité en continu

Andrew Black Friday Bobigny Charles III Chine Donald Trump Emmanuel Macron Etats-Unis Europe France Gérald Darmanin Halloween  Louvre Lyon Mémorial Montpellier Nicolas Sarkozy Ouragan Melissa Pro D2  PSG Sébastien Lecornu Shoah Taxe Zucman Tchéky Karyo Toulouse Toussaint Transat Café L'OR Trump Ukraine Zucman
Lire l'article complet
Election présidentielle : Un sondage place Le Pen ou Bardella largement en tête du premier tour
Une

Election présidentielle : Un sondage place Le Pen ou Bardella largement en tête du premier tour

Un sondage Elabe voit le RN à 35 % lors du premier tour de la présidentielle, loin du deuxième Edouard Philippe estimé à moins de 20 %

20 Minutes Actualités similaires
Lire l'article complet
Budget 2026 : le ministre de l'Économie met en garde contre « la sorcellerie fiscale »
Une

Budget 2026 : le ministre de l'Économie met en garde contre « la sorcellerie fiscale »

Roland Lescure met en garde contre « la sorcellerie fiscale » des mesures « inopérantes » votées par les députés à l'occasion de l'examen du budget.

Le Télégramme Actualités similaires
Lire l'article complet
Une

Christian de Cacqueray : «Sans rite, on ne peut pas faire son deuil»

Fondateur du Service catholique des funérailles, Christian de Cacqueray défend la force symbolique des rites face à la mort. Pour lui, accompagner les

Le JDD Actualités similaires
Lire l'article complet
Une

Cohérence cardiaque : une méthode anti-stress simple et rapide ?

Synchronisez votre respiration et votre rythme cardiaque grâce à cette technique de relaxation accessible, et réduisez votre stress en quelques minute

Sud Ouest Actualités similaires
Lire l'article complet
Grèce : Fusils d'assaut, vendetta... Une fusillade fait deux morts sur l'île de Crète
Une

Grèce : Fusils d'assaut, vendetta... Une fusillade fait deux morts sur l'île de Crète

Menée avec des fusils d'assaut et des fusils de chasse, la fusillade semble être liée à une vengeance

20 Minutes Actualités similaires
Lire l'article complet
Une

Joyeux anniversaire à Jean-Luc Reichmann qui fête ses 65 ans aujourd'hui !

ÉPHÉMÉRIDE DU 2 NOVEMBRE - Voici tout ce qu'il faut savoir pour bien commencer la journée... Aujourd'hui, on fête les défunts.

Sud Ouest Actualités similaires
Lire l'article complet
Angleterre : « Du sang partout »... Une attaque au couteau fait 10 blessés dans un train
Une

Angleterre : « Du sang partout »... Une attaque au couteau fait 10 blessés dans un train

La police antiterroriste participe à l'enquête alors que neuf victimes « pourraient être en danger de mort »

20 Minutes Actualités similaires
Lire l'article complet
Budget 2026 : Le ministre de l'Economie inquiet de « la sorcellerie fiscale »
Une

Budget 2026 : Le ministre de l'Economie inquiet de « la sorcellerie fiscale »

Tout en plaidant pour « un budget de compromis », Roland Lescure juge « inapplicable » la taxe sur les bénéfices des multinationales

20 Minutes Actualités similaires
Lire l'article complet
Le cimetière est une ville
Une

Le cimetière est une ville

Le manque de logement est cruel à Manille aux Philippines. Avec treize millions d'habitants, elle est l'une des agglomérations les plus denses au mond

TF1 News Actualités similaires
Lire l'article complet
Royaume-Uni : une attaque au couteau dans un train fait plusieurs blessés
Une

Royaume-Uni : une attaque au couteau dans un train fait plusieurs blessés

Plusieurs personnes ont été hospitalisées après avoir été poignardées à bord d'un train dans la région de Cambridge, dans l'est de l'Angleterre. Deux

TF1 News Actualités similaires
Lire l'article complet
"Star Academy 2025" : Ambre magistrale, la benjamine de la promo impressionne encore
Une

"Star Academy 2025" : Ambre magistrale, la benjamine de la promo impressionne encore

Ambre a mis la barre très haut samedi soir lors du 3e prime de la "Star Academy 2025". Au lendemain de son duo aux NMA avec Kendji Girac, elle a rempo

TF1 News Actualités similaires
Lire l'article complet
Une

Jordan Bardella : «Le déclin n'est pas une fatalité»

À LA UNE DU JDD : Jordan Bardella : « Le déclin n'est pas une fatalité » Ambition : avec « Ce que veulent les Français » chez Fayard, le président du

Le JDD Actualités similaires
Lire l'article complet
Un chauffard percute une famille à Cannes
Une

Un chauffard percute une famille à Cannes

Un automobiliste a fauché une femme, sa fille et sa nièce à Cannes vendredi soir. Leur voiture était pourtant garée sur une place de stationnement. Pl

TF1 News Actualités similaires
Lire l'article complet
Buffets : le succès du " tout à volonté"
Une

Buffets : le succès du " tout à volonté"

Le buffet à volonté est une formule qui explose en France. Leur nombre ne cesse de se multiplier. La facture n'est pourtant pas donnée au moment de l'

TF1 News Actualités similaires
Lire l'article complet
Un Oeil sur le Monde du samedi 1er novembre 2025
Une

Un Oeil sur le Monde du samedi 1er novembre 2025

Au sommaire : "Fortune improductive", le nouvel impôt surprise. Retraites, minimas sociaux, Lecornu lâche du lest. Venezuela, le narcotrafic, prétexte

TF1 News Actualités similaires
Lire l'article complet
Real Madrid : Encore un doublé pour Kylian Mbappé, qui en est à 18 buts en 14 matchs cette saison
Une

Real Madrid : Encore un doublé pour Kylian Mbappé, qui en est à 18 buts en 14 matchs cette saison

Le Français s'est régalé lors de la large victoire du Real Madrid samedi soir contre Valence

20 Minutes Actualités similaires
Lire l'article complet
Des poupées à caractère pédopornographique vendues sur Shein, la justice française saisie
Une

Des poupées à caractère pédopornographique vendues sur Shein, la justice française saisie

Le géant de l'e-commerce asiatique est accusé de commercialiser des poupées sexuelles à caractère pédopornographique. La justice française s'est saisi

TF1 News Actualités similaires
Lire l'article complet
Une

Ligue 1 : le PSG et l'OM l'emportent dans la douleur et Monaco s'incline avant la Ligue des champions

ABNÉGATION. Avant l'Europe, le PSG a battu Nice à la dernière seconde, Monaco a été surpris par le Paris FC et l'OM s'est imposé à Auxerre.

Le JDD Actualités similaires
Lire l'article complet
18H Calvi du samedi 1er novembre 2025
Une

18H Calvi du samedi 1er novembre 2025

Au sommaire : reprise des essais nucléaires : Trump persiste. Tomahawk-Kiev : le Pentagone prêt, Trump indécis. Venezuela : vers des frappes terrestre

TF1 News Actualités similaires
Lire l'article complet
Vol du Louvre : deux nouveaux suspects en détention
Une

Vol du Louvre : deux nouveaux suspects en détention

L'enquête sur les vols de bijoux du Louvre avance. Deux nouvelles personnes ont été mises en examen et écrouées ce 1er novembre 2025. L'homme de 37 an

TF1 News Actualités similaires
Lire l'article complet
Chocolat : pourquoi les prix continuent de flamber
Une

Chocolat : pourquoi les prix continuent de flamber

Surnommé l'or brun, le cours du cacao a beaucoup augmenté ces dernières années. Il a presque triplé en seulement deux ans et cela se répercute sur le

TF1 News Actualités similaires
Lire l'article complet
Comme un stade de foot ! Le plus grand data center de France
Une

Comme un stade de foot ! Le plus grand data center de France

Les milliers de serveurs des data centers dégagent une chaleur monumentale pour stocker toutes nos données. Mails, photos, coordonnées bancaires : l'i

TF1 News Actualités similaires
Lire l'article complet
Info/Infox : pourquoi la théorie complotiste sur laquelle Brigitte Macron est un homme est devenue planétaire ?
Une

Info/Infox : pourquoi la théorie complotiste sur laquelle Brigitte Macron est un homme est devenue planétaire ?

La rumeur prétend que Brigitte Macron est un homme et son identité est celle de son frère. L'origine de cette théorie complotiste, devenue planétaire,

TF1 News Actualités similaires
Lire l'article complet
VÉRIF' - Comment une obscure théorie du complot sur Brigitte Macron est devenue planétaire
Une

VÉRIF' - Comment une obscure théorie du complot sur Brigitte Macron est devenue planétaire

Dix prévenus ont été jugés les 27 et 28 octobre à Paris, pour des faits de cyberharcèlement à l'encontre de Brigitte Macron. L'équipe des Vérificateur

TF1 News Actualités similaires
Lire l'article complet
Une

Présidentielle 2027 : le RN en tête, porté par l'instabilité politique, selon un sondage

Un sondage Elabe révèle que le Rassemblement National obtiendrait 35 % des voix à l'élection présidentielle, profitant d'un contexte politique incerta

Sud Ouest Actualités similaires
Lire l'article complet
Une

Attaque à l'arme blanche dans un train en Angleterre : plusieurs blessés, deux personnes interpellées

Plusieurs personnes ont été blessées après une attaque à l'arme blanche dans un train en direction de Huntingdon, en Angleterre. La police signale deu

Sud Ouest Actualités similaires
Lire l'article complet
Budget 2026 : Sébastien Lecornu défend "une stratégie des petits pas"
Une

Budget 2026 : Sébastien Lecornu défend "une stratégie des petits pas"

Face aux blocages persistants dans les débats sur le budget 2026, le Premier ministre a prôné samedi "une stratégie des petits pas", lors d'une interv

TF1 News Actualités similaires