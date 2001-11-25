Suivez l'actualité en continu avec Alvinet

Election présidentielle : Un sondage place Le Pen ou Bardella largement en tête du premier tour
Un sondage Elabe voit le RN à 35 % lors du premier tour de la présidentielle, loin du deuxième Edouard Philippe estimé à moins de 20 %
Roland Lescure met en garde contre « la sorcellerie fiscale » des mesures « inopérantes » votées par les députés à l'occasion de l'examen du budget.
Fondateur du Service catholique des funérailles, Christian de Cacqueray défend la force symbolique des rites face à la mort. Pour lui, accompagner les
Synchronisez votre respiration et votre rythme cardiaque grâce à cette technique de relaxation accessible, et réduisez votre stress en quelques minute
Menée avec des fusils d'assaut et des fusils de chasse, la fusillade semble être liée à une vengeance
ÉPHÉMÉRIDE DU 2 NOVEMBRE - Voici tout ce qu'il faut savoir pour bien commencer la journée... Aujourd'hui, on fête les défunts.
La police antiterroriste participe à l'enquête alors que neuf victimes « pourraient être en danger de mort »
Tout en plaidant pour « un budget de compromis », Roland Lescure juge « inapplicable » la taxe sur les bénéfices des multinationales
Le manque de logement est cruel à Manille aux Philippines. Avec treize millions d'habitants, elle est l'une des agglomérations les plus denses au mond
Plusieurs personnes ont été hospitalisées après avoir été poignardées à bord d'un train dans la région de Cambridge, dans l'est de l'Angleterre. Deux
Ambre a mis la barre très haut samedi soir lors du 3e prime de la "Star Academy 2025". Au lendemain de son duo aux NMA avec Kendji Girac, elle a rempo
À LA UNE DU JDD : Jordan Bardella : « Le déclin n'est pas une fatalité » Ambition : avec « Ce que veulent les Français » chez Fayard, le président du
Un automobiliste a fauché une femme, sa fille et sa nièce à Cannes vendredi soir. Leur voiture était pourtant garée sur une place de stationnement. Pl
Le buffet à volonté est une formule qui explose en France. Leur nombre ne cesse de se multiplier. La facture n'est pourtant pas donnée au moment de l'
Au sommaire : "Fortune improductive", le nouvel impôt surprise. Retraites, minimas sociaux, Lecornu lâche du lest. Venezuela, le narcotrafic, prétexte
Le Français s'est régalé lors de la large victoire du Real Madrid samedi soir contre Valence
Le géant de l'e-commerce asiatique est accusé de commercialiser des poupées sexuelles à caractère pédopornographique. La justice française s'est saisi
ABNÉGATION. Avant l'Europe, le PSG a battu Nice à la dernière seconde, Monaco a été surpris par le Paris FC et l'OM s'est imposé à Auxerre.
Au sommaire : reprise des essais nucléaires : Trump persiste. Tomahawk-Kiev : le Pentagone prêt, Trump indécis. Venezuela : vers des frappes terrestre
L'enquête sur les vols de bijoux du Louvre avance. Deux nouvelles personnes ont été mises en examen et écrouées ce 1er novembre 2025. L'homme de 37 an
Surnommé l'or brun, le cours du cacao a beaucoup augmenté ces dernières années. Il a presque triplé en seulement deux ans et cela se répercute sur le
Les milliers de serveurs des data centers dégagent une chaleur monumentale pour stocker toutes nos données. Mails, photos, coordonnées bancaires : l'i
La rumeur prétend que Brigitte Macron est un homme et son identité est celle de son frère. L'origine de cette théorie complotiste, devenue planétaire,
Dix prévenus ont été jugés les 27 et 28 octobre à Paris, pour des faits de cyberharcèlement à l'encontre de Brigitte Macron. L'équipe des Vérificateur
Un sondage Elabe révèle que le Rassemblement National obtiendrait 35 % des voix à l'élection présidentielle, profitant d'un contexte politique incerta
Plusieurs personnes ont été blessées après une attaque à l'arme blanche dans un train en direction de Huntingdon, en Angleterre. La police signale deu
Face aux blocages persistants dans les débats sur le budget 2026, le Premier ministre a prôné samedi "une stratégie des petits pas", lors d'une interv